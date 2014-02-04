«Хронотоп 2. РедГринБлу»: в Нижнем Тагиле выставка дизайна, компьютерной графики и мультимедиа

На выставке представлены учебные и выпускные работы студентов факультета художественного образования Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии. В современном мире компьютерная графика и мультимедиа являются актуальным направлением искусства, именно с ним наиболее часто сталкивается современный человек, погруженный в мир Интернета, рекламы и телевидения.

Задача художников, в том числе представителей самых современных направлений, сделать окружающий реальный и виртуальный мир, красивым, гармоничным и приятным для человека. К тому же компьютерная графика и мультимедиа является серьезным средством методики преподавания.

Показанные на выставке творческие проекты по компьютерной графике, художественной анимации и мультимедиа представляют высокий уровень технической и художественной подготовки студентов. В них проявляется собственная манера выражения художественной виртуальной реальности.

Кураторы выставки – старшие преподаватели факультета художественного образования Надежда Александровна Гундырева и Елена Васильевна Старченко, которые более 10 лет занимаются подготовкой художников и исполнителей для данной сферы. За эти годы ими выпущено более 170 дипломников. Выставка «Хронотоп 2. РедГринБлу» дает возможность познакомиться с творчеством молодых талантливых тагильских дизайнеров, работающих в самых современных направлениях искусства.

Благодаря развитию информационных технологий, теперь можно создавать свои собственные фотокниги за считанные минуты. Для этого можно скачать уже готовый шаблон фотокниги psd и поместить в него избранную коллекцию снимков. Такое произведение может стать отличным подарком, который напомнит о прекрасных моментах вашей жизни.