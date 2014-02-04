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Парк Бондина в Нижнем Тагиле передадут перспективному инвестору
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Парк Бондина в Нижнем Тагиле передадут перспективному инвестору

4 февраля 2014, 16:50ОбществоCorey
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