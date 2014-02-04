Парк Бондина в Нижнем Тагиле передадут перспективному инвестору

В ходе обсуждения Сергей Носов предложил использовать концессионное соглашение с возможным инвестором, как одну из форм муниципально-частного партнерства, в целях эффективного управления муниципальной собственностью на взаимовыгодных условиях.

Мы проведем аукцион на передачу парка Бондина в концессию и определим ее условия на долгосрочный период сказал он.

Для муниципалитета это будет первый опыт передачи конкретного объекта в концессионное управление, поэтому, по мнению Главы города, должна быть проведена тщательная подготовка.

Я допускаю, что грамотная разработка всего пакета документов потребует времени, поэтому предлагаю составить до 14 февраля план-график работы в этом направлении сказал Сергей Носов.

Планируется, что излюбленное место отдыха горожан перейдет на новую форму управления в 2015 году, а пока перед муниципалитетом стоит задача наиболее эффективно организовать работу парка уже с 2014 года. По указанию Главы города на его территории будут демонтированы нестационарные объекты (летние кафе), разрешения на размещение которых были получены только на летний период 2013 года. Также запланированы работы по проектированию планировки будущего парка развлечений. Кроме этого, одним из обязательных условий будущей концессии является круглогодичная работа культурного учреждения, а также разнообразие аттракционов и развлечений.

Концессии быть, и к сентябрю мы должны увидеть, как будет выглядеть парк в будущем и как он будет меняться подытожил Сергей Носов.