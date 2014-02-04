Стали известны подробности о легальной продаже `красивых` номеров
Сенатор и бывший глава ГИБДД Владимир Федоров, который является автором одного из законопроектов о легальной продаже автомобильных номеров с особыми сочетаниями букв и цифр, рассказал о том, как должен быть реализован процесс продажи знаков. По его мнению, выдачу необходимо разбить на три ценовые группы. Об этом сообщает «Российская газета».
В первую группу, по мнению Федорова, должны войти те, кто не желает заниматься подбором регистрационного знака. Им будет необходимо оплатить лишь государственную пошлину, после чего в случайном порядке им выдадут регистрационный знак. Вторая группа предназначена для тех, кто захочет подобрать номер из имеющихся в распоряжении ГИБДД знаков. Такую услугу планируется предоставлять за дополнительную плату, размер которой пока неизвестен.
Те, кто хочет уникальный регистрационный знак, например, с повторяющимися цифрами или буквами, которого нет у ГИБДД, попадут в третью группу. Сколько будут брать за оказание подобной услуги, не уточняется.
Сейчас законопроект, разработанный Федоровым, готовится к рассмотрению депутатами Госдумы во втором чтении. В первом чтении документ был принят в середине декабря 2013 года. Тогда было отмечено, что процедуру выдачи особых регистрационных знаков и стоимость оказания подобной услуги должно определить правительство.
Ранее Госдума отклонила законопроект, который также предлагал узаконить продажу регистрационных знаков с особыми сочетаниями букв и цифр. Документ предполагал, что за выдачу «красивых» номеров должна взиматься госпошлина в размере 150 тысяч рублей. В нижней палате парламента отметили, что закон был отклонен, так как оказание одной и той же госуслуги не может стоить по-разному.