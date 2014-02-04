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Стали известны подробности о легальной продаже `красивых` номеров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стали известны подробности о легальной продаже `красивых` номеров

4 февраля 2014, 07:20ОбществоРОман БОТов
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