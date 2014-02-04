Стали известны подробности о легальной продаже `красивых` номеров

В первую группу, по мнению Федорова, должны войти те, кто не желает заниматься подбором регистрационного знака. Им будет необходимо оплатить лишь государственную пошлину, после чего в случайном порядке им выдадут регистрационный знак. Вторая группа предназначена для тех, кто захочет подобрать номер из имеющихся в распоряжении ГИБДД знаков. Такую услугу планируется предоставлять за дополнительную плату, размер которой пока неизвестен.

Те, кто хочет уникальный регистрационный знак, например, с повторяющимися цифрами или буквами, которого нет у ГИБДД, попадут в третью группу. Сколько будут брать за оказание подобной услуги, не уточняется.

Сейчас законопроект, разработанный Федоровым, готовится к рассмотрению депутатами Госдумы во втором чтении. В первом чтении документ был принят в середине декабря 2013 года. Тогда было отмечено, что процедуру выдачи особых регистрационных знаков и стоимость оказания подобной услуги должно определить правительство.