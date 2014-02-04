Тагильчане могут пожаловаться на плохих застройщиков. Встреча с начальником Управления госстройнадзора
4 февраля 2014, 12:10Общество
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6 февраля с 11.30 до 12.30 прием жителей города Нижний Тагил будет вести начальник Управления государственного строительного надзора Свердловской области Борис Анатольевич Трефилов.
Напомним, предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия работ по строительству требованиям технических регламентов и проектной документации. Управление государственного строительного надзора осуществляет контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов.
Прием будет проходить в Администрации города по адресу: ул. Пархоменко, 1а кабинет №207. Предварительная запись проводится 4 февраля с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12 до 13 час.) по телефонам: 41-09-89, 42-15-78, 41-21-40, 42-16-36.
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