Тагильчане могут пожаловаться на плохих застройщиков. Встреча с начальником Управления госстройнадзора

Напомним, предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия работ по строительству требованиям технических регламентов и проектной документации. Управление государственного строительного надзора осуществляет контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов.

Прием будет проходить в Администрации города по адресу: ул. Пархоменко, 1а кабинет №207. Предварительная запись проводится 4 февраля с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12 до 13 час.) по телефонам: 41-09-89, 42-15-78, 41-21-40, 42-16-36.