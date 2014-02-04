Тагильчане, сегодня Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Ежегодно такие мероприятия проходят в под разными темами. Например, темами 2008 и 2009 годов, соответственно, стали слова: «Создать детям и молодежи окружающую среду без табачного дыма» и «Поощрять энергетически сбалансированный стиль жизни, основанный на правильном питании и физической активности». В 2010 году – «Получать знания о вакцинах против вызывающих рак вирусов». А в 2011 году – «Обучать детей и подростков избегать облучения ультрафиолетовым излучением, исходящим от солнца».

В 2013 году темой стали слова «Рак. Вы знали?». Они отразили необходимость развенчать мифы и необоснованные суждения о раке, а также закрепить правильное понимание проблемы и проведение профилактических мер.

Рак – всегда трагедия. Не секрет, что именно это заболевание является одной из ведущих причин смерти во всем мире. Но специалисты заявляют о том, что в наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, и это дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение.

К тому же медицина не стоит на месте: методы борьбы с онкологическими заболеваниями ежегодно совершенствуются, и, возможно, спустя какое-то время появятся вакцины против всех видов этого страшного заболевания. Но пока врачи советуют не пренебрегать профилактикой, не злоупотреблять вредными привычками и вести здоровый активный образ жизни.

Наиболее обсуждаемая новость, связанная с этим заболеванием - опухоль у российской звезды Жанны Фриске, информация об этом буквально повергла всех в шок. Объявленный ведущим федеральным телеканалом сбор средств нашел отклик у жителей страны и у ее богатых коллег. Однако стало известно, что знаменитость отказалась от операции и сейчас проходит серьезный курс лечения в США.