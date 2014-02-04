Тагильчанин Олег Чмутов взял престижную награду в Монте-Карло (ФОТО; ВИДЕО)

Конкурс проходил в княжестве Монако под патронажем принцессы Стефании. Полное название мероприятия - Всемирный конкурс - фестиваль циркового искусства «Нью Дженерал» («Новые достижения»). А Олег, воздушный гимнаст, по личному приглашению в этом конкурсе представлял Россию.

На площадке Espace Fontvieille был собран большой цирковой шатёр площадью 2000 метров. Фестиваль был организован в 1974 году князем Монако Ренье III и является одним из самых известных цирковых событий в мире. Награда фестиваля - «Золотой клоун» является такой же престижной в цирковом мире подобно «Оскару» в кинематографе. В 1981 году «Золотого клоуна» получил известный советский клоун Олег Попов.

Марина Олеговна Гунина – руководитель Олега – делится впечатлениями:

От конкурса самые положительные эмоции. Во-первых, на такой конкурс большая удача в принципе попасть, это престижный мировой конкурс в области циркового искусства. Престижнее него в мире не существует. Отбираются самые сильные номера всего мира. А получить там какой-нибудь приз... это просто нечто! Это считается самой престижной наградой в мире цирка даже у взрослых.

Среди участников, кстати, артисты из Мексики, Кореи, Китая, Португалии, Бельгии, Франции и многих других стран мира. Это невероятно яркое, красочное и взрывное шоу, после просмотра, а тем более участия в котором, ни один человек не останется равнодушным. Олег выступал с образе Чарли:

Видеозапись выступления 2011 года. Из группы Дворца культуры школьников

Добавим, что сейчас Олег Чмутов и его руководитель возьмут передышку, ведь подготовка была не простой. «И у ребенка была очень большая нагрузка», - говорит Марина Олеговна.

Предлагаем пользователям TagilCity.ru посмотреть небольшой фотоотчет с этого мероприятия:

Фотографии с сайта конкурса