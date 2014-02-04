Тагильский застройщик затягивает строительство детских садов в Курганской области

К слову, в Курганской области при помощи федеральных вливаний строится 13 детских садов, на общую сумму почти 1 млрд рублей, сообщает издание oblast45.ru. Срок окончания строительства – 1 ноября 2014 года. Однако правительство тревожат два объекта: садик на Солнечном бульваре в Кургане и еще один – в Далматово. В обоих случаях строительными работами занимается фирма ООО «Центрстроймонтаж». Как выяснилось, она зарегистрирована в Екатеринбурге, но располагается в Нижнем Тагиле. Кстати, выяснилось, что до того, как приступить к работам в Кургане, фирма занималась строительством детского сада в Нижнем Тагиле целых пять лет.

Глава Курганской администрации накануне встречался с руководством строительной компании, где управление в очередной раз полностью поменялось. Пригрозив расторжением контракта, власти города призвали их к выполнению работ. За неделю были завезены экскаваторы, панели, рабочие приступили к котлованам. Пообещали выполнить в срок, для помощи даже подключили некую югославскую фирму. А Губернатор региона заявил:

Если в феврале ситуация не изменится к лучшему, будем прекращать контракт незамедлительно.

Кроме того, Губернатор Курганской области потребовал подготовить письма за своей подписью на имя Евгения Куйвашева и главы Нижнего Тагила Сергея Носова. Добавим, что Сергей Константинович на собственном опыте убедился в безответственности некоторых подрядчиков. На вчерашнем совещании, напомним, он заявил:

Я посмотрел работы, которые выполнялись на объектах культуры в прошлые года… Нам такая работа не нужна. Это варварство и неуважение по отношению к городу.

Строители, которые работают не с муниципальными заказами, а со строительством частного жилья, хорошо знают - главная проблема частных коттеджей в отдалении от цивилизации - не электричество или водопровод, а отопление, что вполне объяснимо. Одним из способов согреть частный дом является автономная газификация - при этом не тратятся лишние деньги на электричество. Да и обеспечить подвоз газа несложно, хотя и требует обеспечения свободного подъезда к газгольдеру.