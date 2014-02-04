«Уралвагонзавод» поднялся на 14 позиций в международном рейтинге SIPRI

Если в 2011 году УВЗ занимал 67 место, то в 2012 году - уже 53. В 2012 году по отношению к уровню 2011 года корпорация продемонстрировала серьезные темпы роста: выручка от реализации, работ и услуг – плюс 44%, прибыль от продаж – плюс 21%, чистая прибыль – плюс 26%. Всего же за трехлетний период 2010-2012 годов произошло удвоение основных показателей (выручка, EBITDA, чистая прибыль), сообщает пресс-служба УВЗ.