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«Уралвагонзавод» поднялся на 14 позиций в международном рейтинге SIPRI
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Уралвагонзавод» поднялся на 14 позиций в международном рейтинге SIPRI

4 февраля 2014, 10:35Общество
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