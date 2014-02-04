«Уралвагонзавод» поднялся на 14 позиций в международном рейтинге SIPRI
Корпорация «Уралвагонзавод» поднялась на 14 позиций в списке крупнейших производителей в области военной промышленности «Tоп-100» за 2012 год, составленном Стокгольмским институтом исследований проблем мира (SIPRI), который был обнародован 31 января на конференции по безопасности в Мюнхене.
Если в 2011 году УВЗ занимал 67 место, то в 2012 году - уже 53. В 2012 году по отношению к уровню 2011 года корпорация продемонстрировала серьезные темпы роста: выручка от реализации, работ и услуг – плюс 44%, прибыль от продаж – плюс 21%, чистая прибыль – плюс 26%. Всего же за трехлетний период 2010-2012 годов произошло удвоение основных показателей (выручка, EBITDA, чистая прибыль), сообщает пресс-служба УВЗ.
К слову, StockholmInternationalPeaceResearchInstitute (СИПРИ – Стокгольмский международный институт исследований проблем мира). СИПРИ – независимый международный институт исследований проблем мира и конфликтов, вопросов контроля над вооружениями и разоружения. Он был создан в 1966 г. СИПРИ предоставляет информацию, анализ и рекомендации на основе открытых источников тем, кто принимает решения в сфере политики, независимым исследователям, представителям средств массовой информации и заинтересованным лицам.
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