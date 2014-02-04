В Нижнем Тагиле поддержат «местное», но только если это эффективно. О «Тагилбанке», строительных компаниях и не только

Масштабная застройка в Нижнем Тагиле

В нашем городе запланировано и ведется масштабное строительство – ряд микрорайонов расширяется, обновляется, где-то вовсе осваиваются новые территории. В процесс привлечены не только местные застройщики. На днях Носов встретился с представителями строительных компаний, где изложил свою позицию. Четко прозвучало, что необходимо быть конкуретноспособным.

Если кто-то пострадает, то это два-три человека, которые не умеют вести бизнес, неэффективны. А рабочие всегда требуются на стройке – крановщики, бетонщики, маляры, и более того, нам их не хватает, катастрофически не хватает рабочих строительной специальности. И еще раз подчеркну: если 2-3 человека лишатся бизнеса, не выдержат конкуренции – это не проблема, это и есть рынок. Даже если местные – раз ты настолько неэффективен, ну что уж тут поделать.

При этом, что касается расходных материалов, то изготавливаемые местными производствами и соответствующие стандартам должны быть в приоритете. Другими словами, местный щебень, дрова. Интересный пример Глава привел в отношении Нижнетагильской мебельной фабрики – именно здесь были изготовлены двери для Демидовской дачи.

Фабрика здесь рядом, директор ответственный, если сказал «сделаю», это совсем не то, что кто-то где-то в другом городе что-то пообещал и не сделал. У местных и чувство ответственности больше и мобильности больше, им же перед своими же соседями, друзьями стыдно будет. То есть поддерживаем местное не только с точки зрения налогов, прочего, но еще и эффективности реализации проектов, и если они производят качественную продукцию, сам бог велел.

Что будет с «Тагилбанком»?

Разговоры вокруг местного банка ходят давно: некоторые утверждают, что банк поглотит ВТБ, есть и противоречащие сведения, будто мэрия целенаправленно поддерживает местную финансовую организацию, заставляя там вести зарплатные проекты для бюджетников.



На сегодняшней встрече TagilCity.ru обратился к Сергею Носову с просьбой прокомментировать ситуацию с «Тагилбанком».

У нас нет желания перевести деньги в «Тагилбанк», зарплатные проекты. Я посмотрел, есть следующее: кто-то начал работать с «Тагилбанком» сегодня, кто-то традиционно работает. Я считаю, что дальнейшее сотрудничество с банками у города впереди. Я прекрасно понимаю, что если в одном банке я говорю: «Слушай, я размещу у тебя всю зарплату бюджетникам, но я хочу льготные условия, эксклюзивные условия», то это нормально, это прагматично. А вот какой это банк – тот, кто сможет дать лучшие условия. И сомневаюсь, что «Тагилбанк» сможет их дать – масштабы другие, и здесь ничего личного. И банк не пострадает, потому что у нас в основном в СКБ, в УБРИРе эти вещи (зарплатные проекты). Ну а поглотит его ВТБ – по идее, его давно можно было продать, но это решение собственника, причем с точки зрения поглощения, рабочие места никто не потеряет. Не знаю, зачем здесь пытаться конкурировать, соревноваться – время маленьких региональных и муниципальных банков уходит, и это вещь искусственная, при условиях глобализации выжить не получится.

Очевидно следующее: город за эффективные предложения, даже если это касается зарплаты бюджетникам. Напомним, на последней встрече с руководителями муниципальных предприятий Глава подчеркнул, что вопрос выбора банка должен отвечать наиболее выгодным договорным условиям.

Интересный факт

Напоследок расскажем интересный факт. В Кушве есть завод по производству прокатных валков, которые экспортируются на Украину. А Торговый дом Евразхолдинга заказывает те же валки на Украине.

Зачем?, - с недоумением говорит Сергей Константинович. - Мэр Кушвы пообещал мне представить расчет рубль на тонну проката, то есть переносная стоимость валка на тонну проката. Спрашиваю, ты хуже что ли? Говорит, нет. Тогда зачем? Логика же должна быть, с Александром Фроловым (представитель Торгового дома Евразхолдинга) переговорим. Так что если это экономически выгоднее или не хуже – надо поддерживать местное.

Конечно, досконально изучить историю банка и сделать выводы о его рентабельности могут только профессиональные фиансисты. Обычному гражданину остается только ориентироваться на слухи и отзывы, или воспользоваться порталом Refina, на котором просто и доступно разъясняются основные моменты кредитования. Так же могут оказаться полезны сведения о программах рефинансирования, которые помогают погасить кредит.