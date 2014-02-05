В Женеве Skoda покажет концепт Vision
5 февраля 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Мировая премьера нового концепта от Skoda состоится на Женевском автосалоне в марте 2014 года.В стилистике динамичного и элегантного пятидверного купе можно разглядеть определяющие факторы развития дизайна Skoda. Он становится более эмоциональным и агрессивным, что было несвойственно предыдущим моделям марки.
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