В Женеве Skoda покажет концепт Vision

В Женеве Skoda покажет концепт Vision

Мировая премьера нового концепта от Skoda состоится на Женевском автосалоне в марте 2014 года.В стилистике динамичного и элегантного пятидверного купе можно разглядеть определяющие факторы развития дизайна Skoda. Он становится более эмоциональным и агрессивным, что было несвойственно предыдущим моделям марки. © RunetAuto

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