Государственная Дума опровергла информацию о введении нового налога на мусор

Тем не менее новыми тратами жителям страны это не грозит - уверяют в Государственной Думе.

Хочу подчеркнуть, что речь не идет о каком-то дополнительном налоге. Сумма из одной части платежки всего лишь переносится в другую - в частности, в раздел коммунальные услуги. Конечно, такие вещи надо четко разъяснять людям, чтобы не было недопонимания рассказал журналистам Интерфакса представитель комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Леонид Огуль.

Кроме того, депутат предлагает снизить коммунальные сборы с тех жителей домов, которые самостоятельно сортируют мусор. Во множестве стран мира жители сами сортируют мусор перед тем, как его отдавать на утилизацию. В России это пока скорее нечто необычное, а не норма жизни.

Серьезным шагом вперед в коммунальной сфере можно назвать и решение собирать оплату с количества непосредственно проживающих в квартире, а не с общей площади жилых помещений. Поэтому в ближайшее время новые строчки в платежках тагильчан за коммунальные услуги если и появятся, то это не должно ударить по бюджету семей.

Напомним, тяжелая экономическая ситуация в стране поставила под угрозу программы по поддержке семей в жилищных вопросах: в 2016 тагильские семьи еще будут получать субсидии на приобретение жилья, но будет ли это в 2017 году - неизвестно.

Тагильчане, если в ваших платежках появляются сомнительные данные, слишком большие платежи или вы получаете двойные платежки - обращайтесь в редакцию TagilCity.ru по телефону +7 (3435) 499-334 или пишите на почту pressa@tagilcity.ru.