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Государственная Дума опровергла информацию о введении нового налога на мусор
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Государственная Дума опровергла информацию о введении нового налога на мусор

4 февраля 2016, 09:40Общество
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