Полиция Свердловской области обещает 1 млн рублей тому, кто сообщит информацию об убийце школьницы

Убийцу девочки представители власти разыскивают с 2011 года. 18 сентября истерзанное ножом тело нашли во дворе школы, где училась девочка расположенной по улице Белореченской в Екатеринбурге.

Девочка воспитывалась в неблагополучной семье. Известно, что накануне смерти восьмиклассница не ночевала дома. Оперативно-розыскные мероприятия результата не дали: сотрудники правоохранительных органов до сих пор не могут отыскать подозреваемого.

Управление Свердловской области ГУ МВД России разыскивает предполагаемых свидетелей и очевидцев произошедшего. На данный момент за информацию, которая будет полезна в ходе расследования, а также поможет найти убийцу девочки, назначено вознаграждение в размере 1 млн рублей. Конечно, сотрудники полиции гарантируют информатору строгую конфиденциальность.