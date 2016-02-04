Полиция Свердловской области обещает 1 млн рублей тому, кто сообщит информацию об убийце школьницы
Школьницу из восьмого класса г. Екатеринбурга Ольгу Медведеву убили 4,5 года назад, преступника до сих пор не нашли.
Убийцу девочки представители власти разыскивают с 2011 года. 18 сентября истерзанное ножом тело нашли во дворе школы, где училась девочка расположенной по улице Белореченской в Екатеринбурге.
Девочка воспитывалась в неблагополучной семье. Известно, что накануне смерти восьмиклассница не ночевала дома. Оперативно-розыскные мероприятия результата не дали: сотрудники правоохранительных органов до сих пор не могут отыскать подозреваемого.
Управление Свердловской области ГУ МВД России разыскивает предполагаемых свидетелей и очевидцев произошедшего. На данный момент за информацию, которая будет полезна в ходе расследования, а также поможет найти убийцу девочки, назначено вознаграждение в размере 1 млн рублей. Конечно, сотрудники полиции гарантируют информатору строгую конфиденциальность.
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