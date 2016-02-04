Скидка 20% на комплект "кофе и шоколад"
С 3 февраля стартовала акция "Скидка 20 % на Ваш выбор: горячий кофе и хот-дог или кофе и шоколад" Акция действует на АЗС по адресам:АЗС№1 ул.
С 3 февраля стартовала акция "Скидка 20 % на Ваш выбор: горячий кофе и хот-дог или кофе и шоколад"
Акция действует на АЗС по адресам:
АЗС№1 ул. Грибоедова (кольцевое движение ул. Грибоедова и ул. Серова)
АЗС№2 ул. Красноармейская (ост. Смак)
АЗС№4 Восточное шоссе (ост. Кокс)
АЗС№5 г. Кушва, перекресток ул. Молодежная и ул. Первомайская
АЗС№6 Черноисточинское шоссе (ост. Карьер)
АЗС№11 Черноисточинское шоссе (за ТЦ "КИТ")
АЗС№13 Трасса Серов (рядом "Сосновый бор")
АЗС№14 ул. Балакинская
Так же "скидка 20% на кофе и шоколад" действует на АЗС по адресам:
АЗС№8 перекресток ул. Фестивальная и ул. Садоводов.
АЗС№9 ул. Краснознаменная (рядом "ТагилЛес")
В акции принять участие может каждый желающий. Клиент приобретающий кофе и шоколад (или кофе и хот-дог) получает скидку на комплект 20%. Кофе и шоколад предоставляется в ассортименте, на выбор покупателя. Оплата по акции производится наличным расчетом или банковсой картой, оплата бонусами клубной карты не возможно. Все подробности у операторов АЗС.