Скидка 20% на комплект "кофе и шоколад"

С 3 февраля стартовала акция "Скидка 20 % на Ваш выбор: горячий кофе и хот-дог или кофе и шоколад"

Акция действует на АЗС по адресам:

АЗС№1 ул. Грибоедова (кольцевое движение ул. Грибоедова и ул. Серова)

АЗС№2 ул. Красноармейская (ост. Смак)

АЗС№4 Восточное шоссе (ост. Кокс)

АЗС№5 г. Кушва, перекресток ул. Молодежная и ул. Первомайская

АЗС№6 Черноисточинское шоссе (ост. Карьер)

АЗС№11 Черноисточинское шоссе (за ТЦ "КИТ")

АЗС№13 Трасса Серов (рядом "Сосновый бор")

АЗС№14 ул. Балакинская

Так же "скидка 20% на кофе и шоколад" действует на АЗС по адресам:

АЗС№8 перекресток ул. Фестивальная и ул. Садоводов.

АЗС№9 ул. Краснознаменная (рядом "ТагилЛес")