В Нижнем Тагиле откроется инновационная школа для медиков на базе госпиталя Владислава Тетюхина

В ней планируется проведение мастер-классов, пресс-конференций, дистанционных консультаций с участием ведущих мировых специалистов Америки и Европы. Для этого школу оборудуют новейшим медицинским и коммуникационным оборудованием. Финансирование строительства будет полностью частным – за счет российских и иностранных инвесторов.

Основная специализация школы – разработка новейших методов эндопротезирования и операций на позвоночнике. В прошлом году уже были проведены разовые мастер-классы на эту тему, теперь же их планируют сделать регулярными.

Сам госпиталь лечит бесплатно пока только из Екатеринбурга и Свердловской области. Главный инвестор и его основатель Владислав Тетюхин говорит, что хотел бы принимать больных со всей России, но пока Министерство Здравоохранения не выделяет федеральных квот, несмотря на ходатайство губернатора Е. Куйвашева и президента России В.Путина.