В Нижнем Тагиле женщина подделала миграционные документы. Теперь она заплатит 50 тысяч рублей и потеряет год свободы

В августе прошлого года Хардамова прельстилась денежной «благодарностью» и согласилась помочь оформить пребывание на территории РФ иностранного гражданина. Она поставила поддельный дата-штамп в миграционную карту гражданина Таджикистана. Этот штамп подтверждал, что мужчина законно пересёк границу РФ. Затем женщина заполнила необходимые реквизиты о постановке иностранца на учет в Нижнем Тагиле. Позже ей удалось передать поддельные документы иностранному гражданину во время розыскного мероприятия «Оперативный элемент». Она убедила таджика, что тот может совершено законно провести в России три месяца.