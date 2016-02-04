В Нижнем Тагиле женщина подделала миграционные документы. Теперь она заплатит 50 тысяч рублей и потеряет год свободы
На один год ограничил Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила свободу Шарифы Хамдамовой за то, что она изготовила для иностранного гражданина поддельные миграционные документы. Кроме того, её обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
В августе прошлого года Хардамова прельстилась денежной «благодарностью» и согласилась помочь оформить пребывание на территории РФ иностранного гражданина. Она поставила поддельный дата-штамп в миграционную карту гражданина Таджикистана. Этот штамп подтверждал, что мужчина законно пересёк границу РФ. Затем женщина заполнила необходимые реквизиты о постановке иностранца на учет в Нижнем Тагиле. Позже ей удалось передать поддельные документы иностранному гражданину во время розыскного мероприятия «Оперативный элемент». Она убедила таджика, что тот может совершено законно провести в России три месяца.
Сотрудникам полиции Нижнего Тагила удалось раскрыть эту махинацию, и женщина предстала перед судом.
По данным Института социального анализа, в России находятся четыре миллиона нелегальных работников-мигрантов.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru