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В Нижнем Тагиле женщина подделала миграционные документы. Теперь она заплатит 50 тысяч рублей и потеряет год свободы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле женщина подделала миграционные документы. Теперь она заплатит 50 тысяч рублей и потеряет год свободы

4 февраля 2016, 12:25ОбществоДенис Таратонов
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