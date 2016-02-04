В посёлке под Нижним Тагилом преступная пара заказывала в интернете наркотики и продавала их прямо в своей квартире

Следователям удалось установить, что схему покупки разработала Кельчинова. Она заказывала в интернете, через сервис мгновенных сообщений, наркотики, которые потом вместе с Исмаиловым смешивала с высушенными растительными компонентами. Полученную смесь они продавали наркозависимым жителям посёлка.

К сожалению, полиции пока не удалось установить, кто был поставщиком. Его поиски продолжаются.

Пригородный районный суд Нижнего Тагила приговорил мужчину к 15 годам и 6 месяцам заключения в колонии, девушка получила на год меньше. Кроме того, Октая Исмаилова обязали выплатить 70 тысяч рублей в виде штрафа.

А на днях в Нижнем Тагиле полиция раскрыла целую сеть продажи наркотиков.