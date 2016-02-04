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В посёлке под Нижним Тагилом преступная пара заказывала в интернете наркотики и продавала их прямо в своей квартире
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В посёлке под Нижним Тагилом преступная пара заказывала в интернете наркотики и продавала их прямо в своей квартире

4 февраля 2016, 15:15ОбществоДенис Таратонов
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