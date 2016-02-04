В посёлке под Нижним Тагилом преступная пара заказывала в интернете наркотики и продавала их прямо в своей квартире
4 февраля 2016, 15:15ОбществоДенис Таратонов
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Закончился суд над двумя наркоторговцами, продававшими в своей квартире наркотики жителям посёлка Горноуральский. Октаю Исмаилову и Екатерине Кельчиной был вынесен приговор, они проведут в тюрьме 15,5 и 14,5 лет соответственно.
Сюжеты: Нижний Тагил
Следователям удалось установить, что схему покупки разработала Кельчинова. Она заказывала в интернете, через сервис мгновенных сообщений, наркотики, которые потом вместе с Исмаиловым смешивала с высушенными растительными компонентами. Полученную смесь они продавали наркозависимым жителям посёлка.
К сожалению, полиции пока не удалось установить, кто был поставщиком. Его поиски продолжаются.
Пригородный районный суд Нижнего Тагила приговорил мужчину к 15 годам и 6 месяцам заключения в колонии, девушка получила на год меньше. Кроме того, Октая Исмаилова обязали выплатить 70 тысяч рублей в виде штрафа.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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