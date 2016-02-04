Йокогама шины – продукт страны восходящего солнца

Японский концерн The Yokohama Rubber Company, Limited – официальный владелец бренда и производитель популярной у отечественных автомобилистов Йокогама шины. Почти вековая история компании – это тернистый путь достижений в области производства резинотехнических изделий. Первые шины были изготовлены в 1919 году на заводе Хиранума в Йокогаме (отсюда и название современного бренда). Собственно торговая марка Yokohama появилась несколько позже – в 1937 году.

Современный концерн насчитывает несколько производственных площадок в Японии и целый ряд фабрик, расположенных по всему миру. Так, последние заводы возведены в 2013 году на Филиппинах и Мексике (местечко Силао, штат Гуанахуато).Испытательные полигоны, научно-технические центры, многочисленные производственные лаборатории – вся эта мощь направлена на производство высококлассных шин Йокогама.

Шины Yokohama для спорта и не только

Отличительной особенностью покрышек японского бренда является их предрасположенность к использованию для скоростной езды. Что, впрочем, не удивительно. Концерн является официальным спонсором многочисленных спортивных соревнований (не только автомобильных). В его портфеле видное место занимают:

шины Yokohama для гоночных автомобилей (на трассах Формулы 1 эта марка используется многими конюшнями);

покрышки для предельных трековых и городских авто- и мотогонок;

шины для ралли (ни одно сколь-нибудь значимое раллийное событие не обходится без присутствия шин компании).

Было бы ошибкой считать, что купить шины Йокогама – значит приобретать только скоростную резину. Напротив, этой продукцией компания сама себе задает высочайшие стандарты качества. Спортивные колеса Йокогама служат неким эталоном для остальных моделей, которых достаточное количество.

Наличие мировых стандартов качества – норма корпорации

Приятно удивляет отношение холдинга к стандартизации своей продукции. Куда бы ни приходили продавцы резины Йокогама, везде было нормой сертифицировать шины, получить гарантию соответствия качества той страны, где происходят продажи. Колеса японского холдинга имеют, по сути, сертификаты всех ведущих мировых игроков шинного рынка: Америка и Азия, Европейский союз и Океания. Любой вновь возведенный завод не начинает свою деятельность пока не будут выполнены все нормы, включая обязательную для японцев защиту окружающей среды.

Оригинальная комплектация Йокогама