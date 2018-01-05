1,5 тыс. тагильчан участвовали в митинге к 75-летию битвы под Сталинградом (ВИДЕО)

Собравшихся на торжественном мероприятии тагильчан поздравил Сергей Носов. Он отметил, что для Нижнего Тагила эта дата имеет особое значение — в танковую колонну, участвующую в обороне Волгограда, входили машины, построенные на средства тагильчан и отправленные ими на фронт 7 ноября 1942 года. До сих пор вдоль линии обороны находятся башни Т-34, произведенные на Урале. В суровое военное время Нижний Тагил снабжал армию оружием и боеприпасами.