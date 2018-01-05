1,5 тыс. тагильчан участвовали в митинге к 75-летию битвы под Сталинградом (ВИДЕО)
4 февраля, 10:20Общество
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3 февраля у памятника Героям Советского Союза и кавалерам Ордена Славы в Нижнем Тагиле состоялся митинг в честь 75-летия победы в Сталинградской битве. На митинге присутствовали более полутора тысяч человек – представители администрации, работники крупных предприятий, ветераны, школьники и студенты.
Сюжеты: Нижний Тагил
Собравшихся на торжественном мероприятии тагильчан поздравил Сергей Носов. Он отметил, что для Нижнего Тагила эта дата имеет особое значение — в танковую колонну, участвующую в обороне Волгограда, входили машины, построенные на средства тагильчан и отправленные ими на фронт 7 ноября 1942 года. До сих пор вдоль линии обороны находятся башни Т-34, произведенные на Урале. В суровое военное время Нижний Тагил снабжал армию оружием и боеприпасами.
Победа в битве под Сталинградом – одна из наиболее значимых страниц в истории Великой Отечественной войны. Как сообщает Тагил-ТВ, участники митинга возложили к подножию памятника цветы и почтили минутой молчания подвиг погибших солдат.
Видео: Тагил-ТВ
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