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1,5 тыс. тагильчан участвовали в митинге к 75-летию битвы под Сталинградом (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1,5 тыс. тагильчан участвовали в митинге к 75-летию битвы под Сталинградом (ВИДЕО)

4 февраля, 10:20Общество
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