Незрячий житель Екатеринбурга выпустит книгу o своих путешествиях
Владимир Васкевич, 24-летний незрячий житель Екатеринбурга, собирается опубликовать в этом году свою книгу «Путешествие без границ», описывающую собственный опыт самостоятельных путешествий.
На своей страничке в соцсети Владимир написал, что в книгу было вложено много душевных переживаний, сил, эмоций и бессонных ночей, для него книга стала самым масштабным проектом его жизни. Владимир расскажет читателям o собственном жизненном пути, начиная от нескольких лет в больнице и полной потери зрения и заканчивая фридайвингом вслепую и путешествиями автостопом. Екатеринбурженец подробно опишет, как путешествовать, не испытывая физических и психологических ограничений, не обращая внимания на возникающие трудности.
Впереди у Владимира предстоит большая работа: книгу нужно оформить, показать корректору и редактору, сверстать и отдать в печать первую тысячу экземпляров. Для того, чтобы собрать на это деньги, мужчина через соцсети обратился к друзьям с просьбой поддержать его в такой важный для него жизненный период, пишет «Наша газета».
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