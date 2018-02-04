Незрячий житель Екатеринбурга выпустит книгу o своих путешествиях

На своей страничке в соцсети Владимир написал, что в книгу было вложено много душевных переживаний, сил, эмоций и бессонных ночей, для него книга стала самым масштабным проектом его жизни. Владимир расскажет читателям o собственном жизненном пути, начиная от нескольких лет в больнице и полной потери зрения и заканчивая фридайвингом вслепую и путешествиями автостопом. Екатеринбурженец подробно опишет, как путешествовать, не испытывая физических и психологических ограничений, не обращая внимания на возникающие трудности.