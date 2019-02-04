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26-летний житель Ивделя предстанет перед судом за оскорбление представителя власти
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Justice 2060093 340

26-летний житель Ивделя предстанет перед судом за оскорбление представителя власти

Сегодня, 19:14ОбществоФото: pixabay.com
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