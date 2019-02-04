26-летний житель Ивделя предстанет перед судом за оскорбление представителя власти
26-летний житель Ивделя будет осужден за то, что оскорбил сотрудника полиции нецензурной бранью.
По версии следствия, 9 декабря 2018 года 26-летний житель Ивделя находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице 50 лет Октября. В присутствии других лиц мужчина высказался в адрес сотрудника правоохранительных органов нецензурной бранью. Полицейский при этом был в фирменном обмундировании и находился при исполнении служебных обязанностей. Он прибыл в данную квартиру после сообщения об административном правонарушении.
Житель Ивделя обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ. Обвиняемый полностью признал свою вину и выразил готовность понести наказание.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает Следственное управление СКР по Свердловской области.
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