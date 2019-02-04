26-летний житель Ивделя предстанет перед судом за оскорбление представителя власти

По версии следствия, 9 декабря 2018 года 26-летний житель Ивделя находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице 50 лет Октября. В присутствии других лиц мужчина высказался в адрес сотрудника правоохранительных органов нецензурной бранью. Полицейский при этом был в фирменном обмундировании и находился при исполнении служебных обязанностей. Он прибыл в данную квартиру после сообщения об административном правонарушении.