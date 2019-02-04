56,92% выпускников в Свердловской области считают высшее образование не нужным

По данным исследований, проведенных в 2016-2018 гг., 56,92% работающих выпускников сузов региона считают, что высшее образование не нужно, в список лидеров опроса также вошли Новосибирская область, где от высшего образования предпочитают отказаться 56,67% и Ивановская область, где против высшего образования высказались 51,80% выпускников.

Отмечается, что опрошенные не видят прямой связи между возможностью найти перспективную работу и тем, какой диплом при этом имеется на руках.