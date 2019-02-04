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56,92% выпускников в Свердловской области считают высшее образование не нужным
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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56,92% выпускников в Свердловской области считают высшее образование не нужным

Сегодня, 08:19ОбществоФото: pixabay.com
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