Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Дефекты обнаружены в тагильском перинатальном центре за 860 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Tmarez wf o

Дефекты обнаружены в тагильском перинатальном центре за 860 млн рублей

Сегодня, 08:00ОбществоЮлия СувороваФото: TagilCity.ru
Читайте
также
Преднамеренное банкротство, бурная фантазия и снегопады: итоги недели в Нижнем Тагиле
Симфония №40, «Ханума» и басни. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Бизнес-империя клана Арашуковых из Карачаево-Черкесии: кто за кем стоит?