Дефекты обнаружены в тагильском перинатальном центре за 860 млн рублей

В перинатальном центре Нижнего Тагила идет ремонт, на это выделено 5,3 млн рублей. Подрядчики меняют и утепляют окна, двери, вентиляцию. Здание было построено в 2010 году, в его строительство и оснащение вложили 860 млн рублей.

В 2018 году из-за того, что температура в некоторых помещениях медучреждения не соответствовала нормам СанПиН, была приглашена и оплачена экспертная комиссия, которая выявила дефекты стыковок несущих конструкций здания с окнами. Дефекты явились причиной падения температур в палатах.

Предыдущая зима показала, что в некоторых помещениях у нас не соблюдается температурный режим, требуемый нормами СанПиН, мы решили выяснить причину снижения температур. Обследовали, вызвав экспертов, здание с помощью тепловизионного оборудования и выявили дефекты стыковок несущих конструкций здания с окнами. В связи с этим в помещениях, где необходимо, было принято решение о замене окон,пояснил редакции главврач Демидовской ГБ Сергей Овсянников.

Факт начавшегося ремонта подтвердили жительницы Нижнего Тагила, находящиеся в медучреждении:

Сейчас в роддоме идёт ремонт, утепляют окна, так как холодно, строители вскрывают стены у окна, а там утеплителя чуть-чуть. А роддом ведь реконструировали и открытие его было в 2010 году. Почему так плохо сделали реконструкцию?говорит жительница Нижнего Тагила.

Между тем, на холод в перинатальном центре роженицы начали жаловаться еще в 2015 году.

В 2008 году по заказу МУ «НТ УКС» строительными и монтажными работами перинатального центра занималось ЗАО «Уралгазстрой» из Лесного, руководителем которой являлся Вячеслав Назаров.

Строители они очень плохие, на всем экономят, качество очень низкое,пояснили редакции собеседники из строительной отрасли.

Помимо этого, как отмечают собеседники редакции, компания привлекала много субподрядчиков.

Сейчас ремонтом в перинатальном центре, по результатам электронного аукциона, занимаются ООО «Промальп-НТ», ИП Максим Британов и ИП Юлия Старикова.

Таким образом, новый ремонт потребовался учреждению, в строительство и оснащение которого было вложено 860 млн рублей, из-за дефекта, который, предположительно, мог быть допущен при строительстве объекта. Мог ли данный дефект возникнуть по вине подрядчика – не установлено. Сергей Овсянников отказался от комментариев по данному поводу.

Нужно поднимать проектную документацию, смотреть, все ли по ней правильно сделано, если все в соответствии с проектной документацией, то, возможно, дело в самой документации,отметили собеседники редакции.