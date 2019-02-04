Экс-полицейский из Екатеринбурга приговорен к 3 годам за покушение на мошенничество

В период с 1 по 20 декабря 2017 года бывший сотрудник правоохранительных органов предложил родственникам задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотических средств содействие. Оперуполномоченный пытался получить от сожительницы обвиняемого 1,5 млн рублей, обещая оказать помощь в освобождении или смягчении наказания задержанного. Однако реальных возможностей повлиять на судьбу мужчины экс-полицейский не имел, так как данные полномочия относятся к компетенции следователя.

Обвиняемый успел получить с родственников 600 тысяч рублей. Он был задержан при попытке получения еще 500 тысяч рублей. Подсудимый не признал свою вину.