Экс-полицейский из Екатеринбурга приговорен к 3 годам за покушение на мошенничество
Бывший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Екатеринбургу приговорен к 3 годам лишения свободы за предложение содействия в освобождении задержанного за 1,5 млн рублей.
В период с 1 по 20 декабря 2017 года бывший сотрудник правоохранительных органов предложил родственникам задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотических средств содействие. Оперуполномоченный пытался получить от сожительницы обвиняемого 1,5 млн рублей, обещая оказать помощь в освобождении или смягчении наказания задержанного. Однако реальных возможностей повлиять на судьбу мужчины экс-полицейский не имел, так как данные полномочия относятся к компетенции следователя.
Обвиняемый успел получить с родственников 600 тысяч рублей. Он был задержан при попытке получения еще 500 тысяч рублей. Подсудимый не признал свою вину.
Ленинский суд Екатеринбурга признал бывшего оперуполномоченного виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с бывшего сотрудника правоохранительных органов в пользу потерпевшего 600 тысяч рублей причиненного им материального вреда, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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