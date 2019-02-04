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Экс-полицейский из Екатеринбурга приговорен к 3 годам за покушение на мошенничество
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-полицейский из Екатеринбурга приговорен к 3 годам за покушение на мошенничество

Сегодня, 17:20ОбществоФото: pixabay.com
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