Мэр Нижнего Тагила стал пользователем Instagram
Сегодня, 06:00ОбществоФото: Владислав Пинаев/ instagram.com/pinaev_vladislav/
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Глава Нижнего Тагила Владислав Юрьевич Пинаев присоединился к числу пользователей социальной сети Instagram.
Сюжеты: Нижний Тагил
В личный профиль Владислава Пинаева на данный момент добавлены две фотографии – одна с «Лыжни России-2019», другая с осмотра строящейся школы на Муринских прудах.
Мэр планирует публиковать разнообразный контент, а новые фотографии будут появляться по мере того, как будет о чём рассказать подписчикам, сообщает URA.ru.
На момент написания этого материала на страницу нижнетагильского градоначальника подписалось 390 человек. Фотографии уже собрали более 100 отметок «Мне нравится» и под ними появились первые комментарии.
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