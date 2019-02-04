Мэр Нижнего Тагила стал пользователем Instagram

В личный профиль Владислава Пинаева на данный момент добавлены две фотографии – одна с «Лыжни России-2019», другая с осмотра строящейся школы на Муринских прудах.

Мэр планирует публиковать разнообразный контент, а новые фотографии будут появляться по мере того, как будет о чём рассказать подписчикам, сообщает URA.ru.