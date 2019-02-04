Министр образования Юрий Биктуганов остался доволен строительством школы №100 на ГГМ
2 февраля министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов вместе с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым осмотрел школу №100 на Муринских прудах.
2 февраля Юрий Биктуганов осмотрел четырехэтажное здание образовательного учреждения на Муринских прудах. Он остался доволен темпами выполнения работ. Глава минобразования посоветовал уделить особое внимание подбору организации, которая будет обслуживать инженерные коммуникации школы. Помимо этого, министр обсудил с представителем подрядчика установку лифтового, вентиляционного и теплового оборудования.
Заместитель гендиректора «УралИнжиниринг» Виталий Ветров сказал, что строительные работы подходят к концу. Количество рабочих увеличено до 250 человек. Работы ведутся круглосуточно.
Владислав Пинаев отметил, что сотрудничество с губернатором и министром региона является одним из успешных условий работы, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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