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Министр образования Юрий Биктуганов остался доволен строительством школы №100 на ГГМ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Министр образования Юрий Биктуганов остался доволен строительством школы №100 на ГГМ

Сегодня, 18:08ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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