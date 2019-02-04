Министр образования Юрий Биктуганов остался доволен строительством школы №100 на ГГМ

2 февраля Юрий Биктуганов осмотрел четырехэтажное здание образовательного учреждения на Муринских прудах. Он остался доволен темпами выполнения работ. Глава минобразования посоветовал уделить особое внимание подбору организации, которая будет обслуживать инженерные коммуникации школы. Помимо этого, министр обсудил с представителем подрядчика установку лифтового, вентиляционного и теплового оборудования.

Заместитель гендиректора «УралИнжиниринг» Виталий Ветров сказал, что строительные работы подходят к концу. Количество рабочих увеличено до 250 человек. Работы ведутся круглосуточно.