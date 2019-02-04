Нижний Тагил вошел в число муниципалитетов с самыми низкими тарифами на холодную воду
Сегодня, 20:49ОбществоФото: pixabay.com
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Нижний Тагил вошел в число муниципалитетов с самым низким тарифом на холодную воду.
Сюжеты: Нижний Тагил
Стоимость воды за кубический метр варьируется в городе от 2,22 рубля (техническая вода) до 38,04 рубля. На первом месте по дешевизне тарифа ГО Среднеуральск, цена в округе от 1,48 рубля за кубометр до 23,61 рубля.
Самый дорогой тариф в Таборинском сельском поселении. Жители поселения платят 37,94 рубля за кубический метр, сообщает «Областная газета».
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