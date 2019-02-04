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Нижний Тагил вошел в число муниципалитетов с самыми низкими тарифами на холодную воду
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Water 2825771 960 720

Нижний Тагил вошел в число муниципалитетов с самыми низкими тарифами на холодную воду

Сегодня, 20:49ОбществоФото: pixabay.com
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