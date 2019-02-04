Полпред в СЗФО Гуцан высоко оценил действия «Россетей» в Карелии

По данным karelinform.ru, Гуцман и Ливинский поговорили о взаимодействии дочерних компаний группы «Россети» с органами государственной исполнительной власти регионов Северо-Запада по части обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии, особенно осенью и зимой.

Полпред высоко оценил слаженные и профессиональные действия электриков в Карелии в конце 2017 – начале 2018 года. Тогда ледяной дождь вызвал аварии на объектах электросетевого комплекса. Благодаря тесному сотрудничеству с местными властями, коммунальщиками и сотрудниками МЧС удалось устранить технологические нарушения, выявить уязвимые места и эффективно подготовиться к новому осенне-зимнему периоду.

В прошлом году «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания «Россетей») провела крупные учения в Карелии, где было задействовано более трех тысяч энергетиков и 600 спецмашин. Специалисты отработали действия, направленные на предотвращение последствий аварий на энергетических объектах в результате непогоды.

Также на встрече обсуждалась реализация концепции «Цифровая трансформация 2030» на территории СЗФО. Глава «Россетей» Павел Ливинский сказал, что в 2018 году в регионе был построен первый «Цифровой РЭС». Благодаря модернизации Олонецкого района электрических сетей до уровня «интеллектуальных сетей» удастся улучшить их управляемость и наблюдаемость, что положительным образом скажется на качестве и надежности электроснабжения для потребителей.