Пригородный суд пересмотрит дело об истязании детей совладельцем провайдера «Планета»

1 февраля 2019 года в Нижний Тагил передано дело Юрия Юдина, являющегося основателем компании «ITM Холдинг», который учредил интернет-провайдер «Планета» (ООО «КОМТЕХЦЕНТР»). Рассмотрением займется судья Пригородного района Евгения Мулькова.

Бизнесмен обвиняется по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении несовершеннолетнего лица), об этом сообщается на официальном сайте Пригородного районного суда Свердловской области. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Обвинение считает, что в период с 2014 по 2016 года Юдин трижды совершил насилие над детьми. Один из несовершеннолетних пострадал в поселке Капасиха. По версии обвинения, Юдин надевал на него электроошейник для собак, избивал розгами и втыкал в руки иголки.

2 Истязатель 5-летнего тагильчанина мог основать секту на базе «ITM Холдинга» Фото Коллеги основателя фирмы «ITM Холдинг» Юрия Юдина, куда входит цифровое телевидение и интернет-провайдер «Планета», портал Weburg, рассказали, что бизнесмен создал секту и издевался над людьми.

В августе 2018 года Юрий Юдин уволился с поста гендиректора «ITM Холдинга». Теперь он является только совладельцем компании, ему принадлежат 30% акций.