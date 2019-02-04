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Только выбили стекло: магазин «Магнит» в Нижнем Тагиле не стал сообщать о краже
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Только выбили стекло: магазин «Магнит» в Нижнем Тагиле не стал сообщать о краже

Сегодня, 12:57ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
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