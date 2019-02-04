Только выбили стекло: магазин «Магнит» в Нижнем Тагиле не стал сообщать о краже

Представители торговой сети «Магнит» не стали писать заявление о пропаже имущества после нападения на магазин на ул. Попова, 14, произошедшего в ночь на 3 февраля 2019 года.

Ограбления не было, нам информация о том, что что-то похищено, не поступала. Нам поступило сообщение о том, что в магазине было разбито стекло. По данному факту и проводится проверка,сообщили редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

После инцидента магазин продолжил работу в штатном режиме. Стекло, которое выбили молодые люди, проникшие в магазин, было закрыто картонкой.

Между тем, очевидцы инцидента настаивают на том, что из магазина были вынесены две коробки с неизвестным содержимым.