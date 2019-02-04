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Травма на батуте: ДРЦ «Бэбилэнд» заплатит 50 тысяч рублей за перелом руки у ребенка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Травма на батуте: ДРЦ «Бэбилэнд» заплатит 50 тысяч рублей за перелом руки у ребенка

Сегодня, 17:11ОбществоАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
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