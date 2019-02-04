Травма на батуте: ДРЦ «Бэбилэнд» заплатит 50 тысяч рублей за перелом руки у ребенка

2 июня 2018 года 6-летняя Вероника была на дне рождения в детском центре «Бэбилэнд», который находится по адресу улица Чайковского, 82. Родителей девочки на празднике не было, так как они находились на работе, но с детьми были другие родители и администратор центра. В какой-то момент ребенок остался без присмотра взрослых и залез на батут «Кораблик». Прыгая на нем, девочка не удержалась, перевалилась через бортик и упала.

Сотрудники центра вызвали бригаду скорой помощи и сообщили о случившимся родителям девочки. Веронику вместе с мамой доставили в ЦГБ №1, где ребенку был поставлен диагноз – двойной закрытый перелом левого предплечья со смещением. Там же врачи под общим наркозом сделали ручную репозицию костей и через два дня направили девочку в ДГБ Екатеринбурга.

6 июня в Екатеринбурге Веронике была проведена вторая операция – остеосинтез спицами Киршнера, а 24 октября – третья – удаление фиксаторов. Далее ребенку предстоял длительный период восстановления – физиотерапия, лечебная гимнастика, массаж.

Кроме того, девочка получила психологическую травму – пропал аппетит, появились страх даже небольшой высоты, замкнутость, боязнь причинить боль руке.

Прошло уже полгода, а дочка до сих пор кричит во сне. Зовет меня или папу. Мы даже к психологу обращались,рассказала редакции TagilCity.ru мама девочки Анастасия.

Родители Вероники подали в суд на детский центр, запросив с него 130 тысяч рублей за причинение морального вреда. Поводом для обращения в суд стало то, что в момент падения ребенка никого из сотрудников центра не было рядом. Предъявлять иск на материальное возмещение родители не стали, так как были озабочены только здоровьем дочери и не собирали доказательства расходов.

Думали о том, чтобы Вероничке лучше стало. Я с ней в больнице лежала, сама вся на нервах была. Папа к нам через день в Екатеринбург приезжал с передачами. Было не до собирания чеков и доказательств, сколько мы потратили. По моим подсчетам на все ушло примерно 70 тысяч рублей,сообщила Анастасия в беседе с редакцией.

Об отсутствии администратора Анастасии рассказали родители других детей, которые находились на празднике. Именно такое бездействие персонала, по мнению мамы девочки, повлекло за собой травму руки. Данный факт также был установлен судом. (Все документы имеются в распоряжении редакции TagilCity.ru).

В судебном заседании установлено, что несчастный случай произошел из-за того, что оператор аттракциона не обеспечила надлежащий контроль за поведением детей при посещении аттракциона. Несчастный случай стал возможен по причине оставления малолетних без контроля со стороны администратора центра, осуществлявшей фактически и обязанности оператора, а также ответственного лица за безопасность,говорится в судебном решении.

Владелица детского центра «Бэбилэнд» Инна Никифорова с доводами родителей и решением суда не согласна. Предприниматель считает, что в обязанности сотрудников не входит наблюдение за детьми.

Мы не согласны с решением суда, так как не являемся организаторами детских праздников, а просто сдаем в аренду помещение с оборудованием. В обязанности администратора не входит следить за детьми и давать инструктаж. Это должны делать родители,пояснила редакции TagilCity.ru Инна.

Такое же объяснение Никифорова дала в суде.

Ответчик пояснила, что в ее обязанности входит подборка персонала, контроль за работой персонала, соблюдение техники безопасности сотрудниками и посетителями центра. Администратор ДРЦ несет ответственность только за оборудование,говорится в судебном решении.

При этом предприниматель предоставила суду паспорт батута «Мини-кораблик», в котором говорится о том, что «частный предприниматель, эксплуатирующий аттракцион, должен назначить ответственное лицо, в обязанности которого входят постоянный контроль безопасного поведения детей и контроль технического состояния оборудования в течение всего времени эксплуатации». Также в паспорте говорится, что «оператор должен сопровождать каждого ребенка возрастом до 7 лет при входе и выходе с батута».

Суд удовлетворил иск родителей Вероники частично:

Взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.

Владелица детского клуба, не согласившись с решением Дзержинского районного суда, подала апелляцию. Родители девочки, в свою очередь, обжаловать решение не собираются.