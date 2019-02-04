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Уральский полпред Цуканов и губернатор Куйвашев посетят Нижний Тагил 7 февраля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральский полпред Цуканов и губернатор Куйвашев посетят Нижний Тагил 7 февраля

Сегодня, 18:52ОбществоФото: Официальный сайт полпредства президента в УрФО
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