Уральский полпред Цуканов и губернатор Куйвашев посетят Нижний Тагил 7 февраля
Сегодня, 18:52ОбществоФото: Официальный сайт полпредства президента в УрФО
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7 февраля в Нижний Тагил приедут полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Нижний Тагил
Точная цель приезда неизвестна, так как программа визита находится в разработке в уральском полпредстве. По данным Накануне.RU, полпред и губернатор посетят УВЗ и Нижнетагильский институт испытания металлов.
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