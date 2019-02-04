Забил лопатой: 66-летний житель Североуральска получил 10 лет лишения свободы

7 августа 2018 года 66-летний житель Североуральска находился во дворе дома на улице Горняков, он был пьян. Осужденный вступил в конфликт с местным жителем, в процессе которого, вооружившись лопатой, избил второго участника разборок до смерти.

Суд приговорил жителя Североуральска к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме этого, осужденный должен выплатить в пользу семьи убитого более одного миллиона рублей в качестве возмещения морального и материального вреда, сообщает Следственное управление СКР по Свердловской области.