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Забил лопатой: 66-летний житель Североуральска получил 10 лет лишения свободы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Забил лопатой: 66-летний житель Североуральска получил 10 лет лишения свободы

Сегодня, 14:13ОбществоФото: pixabay.com
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