Забил лопатой: 66-летний житель Североуральска получил 10 лет лишения свободы
Сегодня, 14:13ОбществоФото: pixabay.com
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66-летний житель Североуральска приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство. Мужчина забил оппонента лопатой.
7 августа 2018 года 66-летний житель Североуральска находился во дворе дома на улице Горняков, он был пьян. Осужденный вступил в конфликт с местным жителем, в процессе которого, вооружившись лопатой, избил второго участника разборок до смерти.
Суд приговорил жителя Североуральска к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме этого, осужденный должен выплатить в пользу семьи убитого более одного миллиона рублей в качестве возмещения морального и материального вреда, сообщает Следственное управление СКР по Свердловской области.
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