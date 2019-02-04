Житель Каменска-Уральского через суд взыскал с юридической компании 175 000 рублей
Юридическая организация ООО «Компани Пром» из Каменска-Уральского заплатит 175 500 рублей за неисполнение услуг согласно имеющемуся договору. Представители компании взяли деньги с клиента, но никакой юридической помощи не оказали.
Житель Каменска-Уральского обратился в ООО «Компани Пром» за помощью, связанной с возвратом денежных средств банку по кредитному договору, оформленному третьим лицом, где потребитель выступил поручителем. За свои услуги организация взяла 112 000 рублей и на этом всё закончилось. Никаких действий, направленных на решение проблемы клиента, компания не предприняла.
Мужчина обратился за помощью в управление Роспотребнадзора и вместе с его сотрудниками подготовил исковое заявление о расторжении договора на оказание юридических услуг. Суд исковые требования удовлетворил, и, помимо возврата потраченных средств, присудил истцу возмещение морального вреда в размере 5 000 рублей. За нарушение прав потребителя ООО «Компани Пром» оштрафовано на 58 500 рублей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
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