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Житель Каменска-Уральского через суд взыскал с юридической компании 175 000 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Каменска-Уральского через суд взыскал с юридической компании 175 000 рублей

Сегодня, 07:30ОбществоФото: pixabay.com
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