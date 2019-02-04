Житель Новоуральска предстанет перед судом за развращение девушек через интернет
34-летний житель Новоуральска подозревается в распространении через социальную сеть снимков порнографического характера.
По версии следствия, с мая 2017 года по февраль 2018 года 34-летний житель Новоуральска из своей квартиры рассылал посредством социальной сети незнакомым девушкам сообщения развратного характера и порнографические фотографии.
В процессе расследования были проведены культурологические и компьютерно-технические экспертизы. Кроме того, следователи допросили пострадавших от действий подозреваемого и провели обыск по месту жительства мужчины.
В отношении подозреваемого утверждено обвинительное заключение, которое будет рассмотрено в суде. Мужчина признал свою вину. Он обвиняется в развратных действиях и незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, сообщает Следственное управление СКР по Свердловской области.
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