Житель Новоуральска предстанет перед судом за развращение девушек через интернет

По версии следствия, с мая 2017 года по февраль 2018 года 34-летний житель Новоуральска из своей квартиры рассылал посредством социальной сети незнакомым девушкам сообщения развратного характера и порнографические фотографии.

В процессе расследования были проведены культурологические и компьютерно-технические экспертизы. Кроме того, следователи допросили пострадавших от действий подозреваемого и провели обыск по месту жительства мужчины.