Дома-объекты культурного наследия Нижнего Тагила включены в программу ремонта

Фонд капитального ремонта Свердловской области начал реализацию пилотного проекта по ремонту домов, включенных в региональную программу домов-объектов культурного наследия. В него вошли 44 дома Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Об этом сообщил генеральный директор фонда Станислав Суханов.

Он отметил, что из 127 домов-памятников в Свердловской области, по 44-м определены особенности, которые стали основанием для их включения в реестр объектов культурного значения. В рамках проекта планируется провести проверку технического состояния зданий. Это позволит выяснить, какие системы нужно ремонтировать в первую очередь и являются ли они предметами охраны.

Как правило, к предметам охраны домов-памятников относятся фасад и крыша, но не инженерные коммуникации. Последние не несут эстетической ценности, и их ремонт может быть произведен по расценкам обычного многоквартирного дома. Поэтому мы планируем обновление только тех систем и конструкций, которые не являются предметом охраны, подчеркнул Станислав Суханов.

По словам руководителя Фонда капремонта, ранее невозможно было выполнить капитальный ремонт этих домов, так как стоимость работ высокая и к ним есть особые требования. На данный момент регоператор может выполнить ремонт оконструкций без дополнительной нагрузки на жителей, а также бюджеты города и области.