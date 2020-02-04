Мэрия представила проекты благоустройства общественных территорий Нижнего Тагила

МБУ «Тагилгражданпроект» представил план благоустройства парка на Муринских прудах. В нем планируется обустроить детские площадки, прогулочные дорожки, парковку, санузлы, площадку для спорта и фигуру в виде книги, на которой напишут слово «знания» на всех языках мира, а также фигура мельницы в честь Семёна Мурина, имя которого носит микрорайон. Предварительная стоимость проекта составляет 100 миллионов рублей.

Представитель «Тагилгражданпроекта» Евгений Малекин заявил, что планируется минимизировать использование пластика, а также сделать парк максимально экологичным, используя только дерево и метал. Помимо этого, планируется не вырубать существующие зелёные насаждения, а наоборот высадить дополнительные.

Также сообщается, что на территории парковой зоны общей площадью 7,6 га планируется разместить девять зон различного назначения, а по периметру будут устроены велосипедные дорожки и организованы площадки для катания на роликах и самокатах. Предусмотрена необходимая инфраструктура для посещения парка людей с ограниченными возможностями здоровья. Все зоны будут освещены торшерами со светодиодными светильниками, установлены камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему АПК «Безопасный город». Разработка проектно-сметной документации окончательно завершится к середине февраля.

В парке на Пихтовых горах планируется установить детские и спортивные площадки, также для детей с ограниченными возможностями здоровья, велосипедные дорожки, скейт площадку, а также благоустроить высшую точку, с которой можно увидеть часть района — установить ротонду, как на набережной в центре города.

Кроме того, в администрации обсудили обновление площади Танкостроителей на Вагонке —парковку, ремонт самого мемориала, а также обновление гранита и плитки на всей территории комплекса.

На площади за ДК Юбилейный также как и в других местах планируется оборудовать детские и спортивные площадки, велодорожки и тропинки. В центре парка предложили расположить место для отдыха. Согласно проекту, в парке будет крупная площадка в виде шахматной доски, а по её периметру столы для настольной игры. Однако мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев усомнился в удачности идеи и предложил обсудить это позже, учитывая пожелания тагильчан. Кроме того, глава города поднял вопрос о возведении на территории ДК «Юбилейный» часовни. Проект был принят администрацией, но некоторые моменты обсудят повторно.

На проспекте Строителей у домов 5,7 и 13 планируется оформление дворового пространства.

В ходе совещания, было принято решение подкорректировать некоторые детали предложенных проектов, а также подсчитать стоимость их реализации.

Напомним, все названные площади стали лидерами рейтингового голосования по выбору городских объектов благоустройства.

Более 28 тысяч человек приняли участие в голосовании. Больше всего голосов (5 931 голосов) получила лесопарковая зона «Пихтовые горы». Второе место занял сквер на Муринских прудах (5 366 голосов). Третьей стала площадь Танкостроителей (4 519 голосов).

Далее по порядку разместились следующие объекты: сквер за МБУ «Дворец культуры Юбилейный» (3 672 голоса), общественная территория в районе домов № 15, 15а, 15б, 17, 19 по Черноисточинскому шоссе (2 824 голоса) и территория по проспекту Строителей рядом с домами № 5, 7, 11, 13 (2 259 голосов).

Тагильчане осуществляли выбор общественных территорий, которые должны реконструироваться в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2017–2024 годы. Финансовая поддержка будет осуществляться из бюджетов общероссийского, регионального и местного уровней. Принять участие в национальном проекте «Жилье и городская среда», отдав свой голос за одну из восьми территорий на официальном сайте Нижнего Тагила, можно было с 9 по 23 января.