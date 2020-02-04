Минтранс РФ предложил высаживать пассажиров электричек за «громкое» поведение
Министерство транспорта РФ предлагает высаживать пассажиров из электричек за громкие звуки, пение, зловонный запах и грязную одежду. Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов.
Минтранс предлагает внести ряд поправок в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные в 2013 году.
Подпункт «а» пункта 70 после слов «мешает спокойствию других пассажиров» дополнить словами «(в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.), сказано в проекте.
На данный момент пассажира могут удалить из электрички, если он при посадке и в пути нарушает общественный порядок и мешает другим пассажирам. Новый проект предусматривает правила использования радиоприемников, смартфонов и других средств, которые имеют повышенную громкость в салоне поездов.