Минтранс РФ предложил высаживать пассажиров электричек за «громкое» поведение

Минтранс предлагает внести ряд поправок в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные в 2013 году.

Подпункт «а» пункта 70 после слов «мешает спокойствию других пассажиров» дополнить словами «(в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.), сказано в проекте.