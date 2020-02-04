Ответственность за оскорбление граждан чиновниками предлагают закрепить в законе
Сегодня, 17:56ОбществоФото: hinshtein.ru
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«Единая Россия» выступила с законодательной инициативой, касающейся усиления ответственности представителей власти за оскорбления. Проект будет внесен лишь после установления его необходимости.
Regnum.ru пишет со слов главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна («Единая Россия») в ходе совещания. Так, он отметил, что «Единая Россия» внимательно рассмотрит имеющуюся практику, чтобы понять, действительно ли необходимы новые законодательные инициативы. Вместе с тем уже существует поручение президента по результатам заседания Совета по правам человека рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления. Парламентарий убежден в оправданности повышенных требований к представителям власти.
Отмечается, что широкий резонанс со стороны общества получил «цирк» при вручении экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым сотрудникам МЧС ключей от специализированной техники.
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