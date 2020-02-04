Ответственность за оскорбление граждан чиновниками предлагают закрепить в законе

Regnum.ru пишет со слов главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна («Единая Россия») в ходе совещания. Так, он отметил, что «Единая Россия» внимательно рассмотрит имеющуюся практику, чтобы понять, действительно ли необходимы новые законодательные инициативы. Вместе с тем уже существует поручение президента по результатам заседания Совета по правам человека рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления. Парламентарий убежден в оправданности повышенных требований к представителям власти.