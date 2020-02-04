Снежный тир и русский хоккей: в Нижнем Тагиле готовят проект оформления к Новому году

Глава города Владислав Пинаев на основании пожеланий горожан обсудил предварительный проект с руководителями профильных управлений. Согласно ему, основные световые акценты будут сделаны на фасадах учреждений культуры, выходящих на центральные улицы.

Также предложено залить ледовое поле для катания на коньках, сделать зону для каруселей с тюбингами, русского хоккея, снежного тира и керлинга, где в качестве камней используются чайники, а вместоспециальных щеток — швабры или метлы.

Помимо площади возле Драмтеатра, украшены будут Театральный сквер, городская набережная и другие места.