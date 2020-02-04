Тагильская прокуратура обжаловала освобождение экс-начальника центра «Э» Ингушетии

Хамкоев ходатайствовал о том, чтобы оставшаяся часть срока была заменена на принудительные работы. Суд ходатайство удовлетворил, а также постановил удерживать с бывшего силовика 15% заработка в доход государства на этот период.

Прокуратура в ходе рассмотрения в суде возражала против удовлетворения ходатайства подсудимого. Так как оно было удовлетворено, прокуратура обжаловала решение.

Тимур Хамкоев был осужден Нальчикским гарнизонным военным судом в 2016 году. Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был осужден по статьям УК РФ «Грабеж», «Вымогательство», «Превышение должностных полномочий», «Похищение у гражданина паспорта».

Бывший начальник ЦПЭ МВД Ингушетии был арестован сотрудниками УФСБ вместе с тремя своими заместителями и несколькими полицейскими.