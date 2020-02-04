В 2019 году с банковских карт свердловчан мошенники похитили около 30 млн рублей
За 2019 год на территории Свердловской области выявлено 1716 хищений денежных средств с банковских карт. Общая сумма ущерба составляет около 30 миллионов рублей, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
На встрече опытных сыщиков и специалистов банковской сферы с журналистами и представителями блогосферы обсуждались вопросы мошенничества с банковскими картами. Мероприятие проходило в виде видеоконференции.
Его участниками стали врио начальника УУР полицейского главка подполковник Евгений Власов, эксперты Центробанка Александр Сальников и Ирина Арефьева.
Евгений Власов рассказал, что с 2018 года возросло количество мошеннических действий. По данным на 2019 год, количество преступлений выросло на 37%. Сотрудники ОВД зарегистрировали 6395 эпизодов.
По словам Валерия Горелых, количество выявленных хищений в 2019 году составило 1716. Общий ущерб составил около 30 миллионов рублей. В основном обманывают граждан при продаже и покупке товаров на сайтах бесплатных объявлений. Злоумышленники под различными предлогами выясняют номер и код банковской карты, а также код из СМС. Затем они похищают денежные средства.
Еще один распространенный вид обмана — продажа авто по предоплате. После получения средств «продавцы» пропадают. То же самое касается и обычных покупок.
Кроме того, мошенники могут использовать базы данных, формируемых в результате утечки данных. В 2019 году выявлено почти 13 тысяч предложений об их покупке или продаже. 22% баз были получены из кредитно-финансовых организаций, остальные — это утечка номеров карт, данных паспорта и номеров телефонов.