В Екатеринбурге за 500 тысяч рублей в месяц сдают элитную квартиру

Как сообщили изданию представители ЦИАН, это предложение занимает третье место по дороговизне после Москвы и Санкт-Петербурга.

За 500 тысяч рублей в месяц предлагается снять четырехкомнатную квартиру в элитном клубном доме «Тихвин». Ее площадь составляет 150 квадратных метров.

Недавно в аппартаментах был проведен ремонт в стиле американской классики. В квартире имеется кухня-гостиная, зона с master bedroom, а также ванная комната, душевая и большая гардеробная, детская, кабинет, детский гостевой санузел с ванной. В стоимость аренды также входит два места на паркинге.