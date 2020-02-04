В Екатеринбурге за 500 тысяч рублей в месяц сдают элитную квартиру
Сегодня, 15:32ОбществоФото: сайт недвижимости ЦИАН
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В Екатеринбурге ищут арендаторов для квартиры за пол миллиона рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на сайте ЦИАН.
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Как сообщили изданию представители ЦИАН, это предложение занимает третье место по дороговизне после Москвы и Санкт-Петербурга.
За 500 тысяч рублей в месяц предлагается снять четырехкомнатную квартиру в элитном клубном доме «Тихвин». Ее площадь составляет 150 квадратных метров.
Недавно в аппартаментах был проведен ремонт в стиле американской классики. В квартире имеется кухня-гостиная, зона с master bedroom, а также ванная комната, душевая и большая гардеробная, детская, кабинет, детский гостевой санузел с ванной. В стоимость аренды также входит два места на паркинге.
Перед заселением арендатор должен оплатить залог в размере 250 тысяч рублей, а также внести предоплату за один месяц. Минимальный срок аренды составляет один год.
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