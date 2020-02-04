В Невьянске заключенному в колонию принесли овсяную кашу с наркотиками

Сотрудники колонии нашли в овсяной каше быстрого приготовления, принесенной заключенному, розовые таблетки. В ГУФСИН уточнили, что посылку принес житель Екатеринбурга. Мужчина был задержан и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.