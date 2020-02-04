В Невьянске заключенному в колонию принесли овсяную кашу с наркотиками
Сегодня, 22:28ОбществоФото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В колонию № 46 Невьянска принесли заключенному кашу, в которой были обнаружены наркотики, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
Сотрудники колонии нашли в овсяной каше быстрого приготовления, принесенной заключенному, розовые таблетки. В ГУФСИН уточнили, что посылку принес житель Екатеринбурга. Мужчина был задержан и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.
Розовые таблетки из каши оказались наркотиком, по данному факту начата проверка. Таблетки были преданы полицейским.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей