В Нижнем Тагиле готовят заявку на благоустройство сквера возле медицинского коллежда
Нижний Тагил подготавливает заявку в региональное Министерство инвестиций и развития на благоустройство территории по улице Горошникова, возле медколледжа, сообщает пресс-служба администрации города.
Нижний Тагил будет участвовать в конкурсном отборе проектов по благоустройству объектов досуга в рамках государственной программы повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года.
На данный момент подготавливается заявка на благоустройство территории возле медицинского колледжа. Если она будет одобрена, то городу выделят субсидию в размере четырех миллионов рублей.
Администрация города утвердила концепцию проекта по реконструкции общественной территории. Ее рабочее название «Романтический сад». В ближайшие дни определится проектная организация, которая подготовит эскиз.
Планируется, что в сквере будет заменено асфальтовое покрытие, установят скамейки, навесы от дождя и разобьют большие клумбы. Технический резервуар для воды, используемый ранее цирком, будет демонтирован. На его месте расположат светодиодный фонтан.
Кроме того, Владислав Пинаев предложил создать уникальную фотозону и организовать бесплатный Wi-fi.
Это место должно привлекать тагильчан и гостей города. Быть красивым и необычным, считает мэр.
Региональное Министерство инвестиций начнет отбирать проекты 25 февраля.
Нижний Тагил неоднократно получал субсидии для развития объектов инфраструктуры туризма. В 2016 году на выделенные средства обустроили площадь напротив здания по проспекту Ленина, 1. В 2017 году началось благоустройство арт-квартала, смонтированы модульные конструкции у подножия Лисьей горы и на набережной Тагильского пруда. В 2018–2019 годах обустраивался сад скульптур на территории Музея изобразительных искусств, а также установлены знаки для навигации туристов.