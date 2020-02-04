В Нижнем Тагиле готовят заявку на благоустройство сквера возле медицинского коллежда

Нижний Тагил будет участвовать в конкурсном отборе проектов по благоустройству объектов досуга в рамках государственной программы повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года.

На данный момент подготавливается заявка на благоустройство территории возле медицинского колледжа. Если она будет одобрена, то городу выделят субсидию в размере четырех миллионов рублей.

Администрация города утвердила концепцию проекта по реконструкции общественной территории. Ее рабочее название «Романтический сад». В ближайшие дни определится проектная организация, которая подготовит эскиз.

Планируется, что в сквере будет заменено асфальтовое покрытие, установят скамейки, навесы от дождя и разобьют большие клумбы. Технический резервуар для воды, используемый ранее цирком, будет демонтирован. На его месте расположат светодиодный фонтан.

Кроме того, Владислав Пинаев предложил создать уникальную фотозону и организовать бесплатный Wi-fi.

Это место должно привлекать тагильчан и гостей города. Быть красивым и необычным, считает мэр.

Региональное Министерство инвестиций начнет отбирать проекты 25 февраля.