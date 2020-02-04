В Нижнем Тагиле суд вынес приговор участникам ОПГ за хищения с «Уралвагонзавода»

По решению суда, Игорю Савашинскиму определено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и штрафа в размере миллиона рублей, Сергей Суслову — 13,5 лет лишения свободы и штраф в размере 800 тысяч рублей, Дмитрию Максимову — 13 лет лишения свободы и штраф в размере 800 тысяч рублей и Владимиру Быхалову — 12 лет и штраф в размере 500 тысяч рублей. Все были взяты под стражу в зале суда. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ещё восьми участникам группы было предъявлено обвинение в совершении ряда хищений и в участии в преступном сообществе: Александру Слободчикову, Юрию Власову, Дмитрию Самкову, Александру Вагнеру, Павлу Лекомцеву, Сергею Скобелкину, Сергею Варанкину и Андрею Колесову. Их также взяли под стражу в зале суда. Злоумышленникам назначено наказание в виде реального лишения свободы на шесть лет и штраф в размере 500 тысяч рублей, за исключением Скобелкина — ему присудили семь лет лишения свободы. Андрей Колесов осужден на пять и лет и, кроме того, должен заплатить 300 тысяч рублей. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Артём Вихрев, Екатерина Кулич и Игорь Ковалев получили по 5,5 лет условного наказания и штраф в размере 350 тысяч рублей. Сергей Селиванов осужден условно на три года за пособничество в покушение на совершение одного преступления. Владимир Назаров и Виктор Бочеров осуждены на три года условно за покушение на совершение преступления.

Бочеров и Назаров оправданы в связи с непричастностью к ряду преступлений. Это преступления, совершённые в рамках преступного сообщества. Они виновны только в покушении на одно преступление, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Дзержинского суда.

Ранее TagilCity.ru писало, что в отношении 19 участника ОПГ, Ильи Кадилаева, разбирательство было приостановлено в связи с состоянием здоровья подсудимого.