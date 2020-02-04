В Нижнем Тагиле за месяц отловили 149 бездомных собак

По его словам, все животные после отлова проходят освидетельствование у ветеринара, затем на них заводятся карточки учета и они отправляются на передержку. Там собак стерилизуют и вакцинируют от бешенства. Если спустя время животное никто не забрал, то его в соответствии с законодательством РФ выпускают в естественную среду обитания.

Специалисты службы выезжают на вызов в течение суток и в первую очередь отлавливают агрессивных собак и тех, которые в будущем могут принести потомство.

Владислав Пинаев отметил, что проводимая работа не идеальна, но она будет продолжена.