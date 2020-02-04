В Нижнем Тагиле за месяц отловили 149 бездомных собак

За январь в Нижнем Тагиле отловлено 149 бездомных собак, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на совещании главы города рассказал директор ООО «Специализированная служба» Павел Авдеев, сообщает пресс-служба мэрии.
По его словам, все животные после отлова проходят освидетельствование у ветеринара, затем на них заводятся карточки учета и они отправляются на передержку. Там собак стерилизуют и вакцинируют от бешенства. Если спустя время животное никто не забрал, то его в соответствии с законодательством РФ выпускают в естественную среду обитания.
Специалисты службы выезжают на вызов в течение суток и в первую очередь отлавливают агрессивных собак и тех, которые в будущем могут принести потомство.
Владислав Пинаев отметил, что проводимая работа не идеальна, но она будет продолжена.
Нам удалось увеличить количество отловленных собак, и сейчас стоит задача — увеличить скорость реагирования бригад на заявки жителей. Мы должны исключить случаи нападения безнадзорных собак на тагильчан и сделать жизнь в городе более комфортной,подчеркнул мэр.