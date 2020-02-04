Владислав Пинаев встретился с матерями погибших в локальных войнах тагильчан

Задать свои вопросы, связанные с развитием города, пришли 16 женщин. По словам директора МБУ «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты» Романа Арефьева, большинство из присутствовавших остались довольны общением с мэром.

Мы постоянно находимся с мамами воинов-тагильчан на связи, регулярно проводим с ними встречи, в том числе организуем литературно-музыкальные гостиные к Дню матери и на Международный женский день. Но подобный диалог с мэром у них состоялся впервые,отмечает он.

Во время встречи мэр рассказал, какие есть направления развития в Нижнем Тагиле, начиная со строительства моста через городской пруд и заканчивая благоустройством общественных территорий. Также он рассказал о выполнении нацпроектов и источниках поступления средств на реализацию инфраструктурных и социальных проектов.

По словам Владислава Пинаева, это первая подобная встреча.