Российский лыжник Александр Большунов не выступит на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место и шведском Ульрисехамне.

Об сообщает «Советский спорт». «Все три недели Саша будет готовиться в Италии, так что и этап в Нове-Место он пропустит, – сказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко. – Будет подводка к чемпионату миру, где будут присутствовать все аспекты тренировок - и силовые, и длительные, и скоростные занятия». В нынешнем сезоне Большунов одержал девять побед в личных гонках и лидирует в общем зачете Кубка мира. Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет с 22 февраля по 7 марта.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter