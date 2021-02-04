Екатеринбуржец отсудил у химчистки более 240 тысяч рублей за испорченный сарафан

Между сторонами возник спор относительно качества чистки сарафана, а также его стоимости на момент сдачи в химчистку. Судом была назначена судебная экспертиза, согласно ее заключению, стоимость сарафана на дату его сдачи составила 1749 евро, а в результате нарушения технологии чистки на изделии появились дефекты, которые делают невозможным дальнейшее его использование.