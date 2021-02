Екатеринбуржец отсудил у химчистки более 240 тысяч рублей за испорченный сарафан

Житель Екатеринбурга через суд взыскал с химчистки более 240 тысяч рублей за испорченный белый сарафан, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В августе 2018 года житель Екатеринбурга сдал в химчистку женский пиджак и белый сарафан, чтобы пришить крючки и почистить изделия. За это он заплатил 860 рублей. 23 сентября при получении изделий владелица обнаружила, что сарафан пожелтел, на нем дыры, повреждена краска молнии, а силуэт изделия деформирован. Женщина подала претензию работникам химчистки. В августе 2019 года екатеринбуржец обратился к директору химчистки с требованием выплатить рыночную стоимость сарафана — 100 тысяч рублей, однако ему было отказано. Тогда мужчина подал иск о защите прав потребителя в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В исковом заявлении мужчина просил взыскать с индивидуального предпринимателя двукратную цену утраченной вещи — 256 021 рубль, компенсацию морального вреда — пять тысяч рублей и штраф за отказ в выплате в досудебном порядке. Между сторонами возник спор относительно качества чистки сарафана, а также его стоимости на момент сдачи в химчистку. Судом была назначена судебная экспертиза, согласно ее заключению, стоимость сарафана на дату его сдачи составила 1749 евро, а в результате нарушения технологии чистки на изделии появились дефекты, которые делают невозможным дальнейшее его использование. Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены частично. С владельца химчистки взысканы двукратная стоимость изделия с учетом износа в 50% в размере 159 159 рублей, компенсация морального вреда — три тысячи рублей и штраф — 81 079 рублей. Обе стороны подали апелляцию в Свердловский областной суд, так как были не согласны с решением. Рассмотрев материалы дела, суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, а апелляционные жалобы сторон — без удовлетворения. Напомним, житель Екатеринбурга пытался отсудить 20 тысяч рублей у McDonald’s, так как ему не продали «Coca Cola» без маски. Екатеринбуржец пытался отсудить 20 тысяч рублей у McDonald’s за непроданную газировку

