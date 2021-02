Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил известного журналиста и общественного деятеля Александра Левина знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» первой степени.

Соответствующий указ опубликован в «Областной газете». В документе сказано, что председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин удостоен знака отличия за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Сегодня Александру Левину исполнилось 70 лет. Напомним, в середине января Куйвашев посмертно наградил знаком отличия главврача больницы Красноуфимска Дмитрия Новоселова, который скончался от коронавируса.

